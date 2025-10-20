IBP: produção na Margem Equatorial trará benefícios socioeconômicos para o Brasil

De acordo com o IBP, a confirmação do potencial da região trará como benefícios a geração de empregos e renda, além de melhor qualidade de vida.

O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) considera que a permissão para a Petrobras perfurar um poço exploratório no bloco FZA-M-059, localizado na bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira, é importante e trará benefícios socioeconômicos ao Brasil.

O instituto também projeta um aumento significativo da arrecadação de royalties, participações especiais e tributos, hoje na ordem de R$ 300 bilhões por ano, e que poderão ser investidos em políticas públicas essenciais para o País.

A indústria de óleo e gás representa cerca de 17% do Produto Interno Bruto (PIB) industrial, com estimativas de investimentos de cerca de US$ 165 bilhões no Brasil, além de atingir uma média de quase 400 mil postos de trabalho até 2034, informou o IBP.

A entidade ressaltou a importância de explorar novas fronteiras, diante do declínio natural esperado da produção das duas principais áreas produtoras (bacias de Campos e de Santos) a partir da década de 2030.

Segundo estudo da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), estas regiões entrarão em declínio natural de produção, e a reposição de reservas é uma necessidade estratégica.