Hugo Motta defende ampliação para 35% do teor do etanol na gasolina

A assessoria do evento relatou cerca de 1,5 mil participantes inscritos. Na ocasião, o parlamentar disse que a Câmara está atenta ao "fortalecimento" dos biocombustíveis.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu a ampliação para 35% do teor de etanol na gasolina comum, durante a abertura da 25ª Conferência Internacional Datagro sobre Açúcar e Etanol, em São Paulo, nesta segunda-feira, 20. Ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-PB), Motta fez as declarações diante de uma plateia de autoridades e empresários.

"Hoje, nós já temos 30% da mistura da gasolina com etanol, e vamos lutar e brigar para que avancemos aos 35% na mistura, o que, sem dúvida alguma, fortalecerá ainda mais a indústria de biocombustíveis no nosso País", afirmou Motta, seguido de aplausos.

O porcentual do etanol na composição da gasolina comum foi ampliado para 30% neste ano. Antes, a mistura era de 27%. A política de aumento da mistura dos biocombustíveis está prevista na lei do combustível do futuro.

ProÁlcool

No discurso, Motta também celebrou os 50 anos do Programa Nacional do Álcool (ProÁlcool), criado em 1975 pelo governo brasileiro durante o regime militar, como resposta à crise do petróleo. "Neste ano, celebramos um marco de extraordinária relevância: os 50 anos do ProÁlcool, o maior e mais ambicioso programa de incentivo à produção e ao uso de biocombustíveis já implantado em todo o mundo", disse.