Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,77%
Pontos: 144.509,32
Máxima de +1,27% : 145.216 pontos
Mínima estável: 143.396 pontos
Volume: R$ 18,07 bilhões
Variação em 2025: 20,14%
Variação no mês: -1,18%
Dow Jones: +1,12%
Pontos: 46.706,58
Nasdaq: +1,37%
Pontos: 22.990,54
Ibovespa Futuro: +0,63%
Pontos: 147.420
Máxima (pontos): 148.205
Mínima (pontos): 146.210
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 38,16
Variação: +1,79%
Petrobras PN
Preço: R$ 29,77
Variação: +0,13%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,96
Variação: +1,58%
Ambev ON
Preço: R$ 12,35
Variação: -0,16%
Petrobras ON
Preço: R$ 31,52
Variação: -0,38%
Vale ON
Preço: R$ 60,87
Variação: +1,23%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Itausa PN
Preço: R$ 11,22
Variação: +2%
Global 40
Cotação: 700,228 centavos de dólar
Variação: -1,84%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3698
Venda: R$ 5,3708
Variação: -0,64%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,57
Venda: R$ 5,67
Variação: +0,02%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3765
Venda: R$ 5,3771
Variação: -1,14%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5600
Venda: R$ 5,6440
Variação: +0,12%
- Dólar Futuro (novembro)
Cotação: R$ 5,3900
Variação: -0,65%
- Euro
Compra: US$ 1,1643 (às 18h26)
Venda: US$ 1,1645 (às 18h26)
Variação: -0,06%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2510
Venda: R$ 6,2520
Variação: -0,89%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4400
Venda: R$ 6,6030
Variação: -0,42%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.359,4 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
