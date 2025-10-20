Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Febraban reconheceu que fintechs pagam taxas efetivas de tributos mais altas que bancos

Febraban reconheceu que fintechs pagam taxas efetivas de tributos mais altas que bancos

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Nubank afirmou, por meio de nota, ter ficado "satisfeito" ao verificar que a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) "finalmente reconheceu" que as fintechs pagam tributos mais elevados do que os grandes bancos, fazendo referência a um estudo da entidade, publicado em primeira mão pela Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) nesta segunda-feira, 20.

"A entidade faz argumentos tortuosos para tentar prejudicar a concorrência e penalizar as fintechs, que promoveram a inclusão financeira de 58% de seus clientes", critica a fintech. "O Nubank tem orgulho de ter capitaneado uma transformação no setor, aumentando a concorrência, o acesso ao crédito, e a redução de juros, sempre focado em oferecer os melhores produtos e serviços para seus clientes."

No estudo, a Febraban argumenta que a diferença nas alíquotas nominais pagas por fintechs e bancos, que exercem as mesmas atividades, prejudica a concorrência. A Medida Provisória (MP) 1.303, com alternativas à alta do IOF, previa uma elevação na alíquota nominal de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) paga pelas fintechs, mas foi derrubada pelo Congresso.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar