Febraban reconheceu que fintechs pagam taxas efetivas de tributos mais altas que bancos

O Nubank afirmou, por meio de nota, ter ficado "satisfeito" ao verificar que a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) "finalmente reconheceu" que as fintechs pagam tributos mais elevados do que os grandes bancos, fazendo referência a um estudo da entidade, publicado em primeira mão pela Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) nesta segunda-feira, 20.

"A entidade faz argumentos tortuosos para tentar prejudicar a concorrência e penalizar as fintechs, que promoveram a inclusão financeira de 58% de seus clientes", critica a fintech. "O Nubank tem orgulho de ter capitaneado uma transformação no setor, aumentando a concorrência, o acesso ao crédito, e a redução de juros, sempre focado em oferecer os melhores produtos e serviços para seus clientes."