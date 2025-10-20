Febraban reconheceu que fintechs pagam taxas efetivas de tributos mais altas que bancos
O Nubank afirmou, por meio de nota, ter ficado "satisfeito" ao verificar que a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) "finalmente reconheceu" que as fintechs pagam tributos mais elevados do que os grandes bancos, fazendo referência a um estudo da entidade, publicado em primeira mão pela Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) nesta segunda-feira, 20.
"A entidade faz argumentos tortuosos para tentar prejudicar a concorrência e penalizar as fintechs, que promoveram a inclusão financeira de 58% de seus clientes", critica a fintech. "O Nubank tem orgulho de ter capitaneado uma transformação no setor, aumentando a concorrência, o acesso ao crédito, e a redução de juros, sempre focado em oferecer os melhores produtos e serviços para seus clientes."
No estudo, a Febraban argumenta que a diferença nas alíquotas nominais pagas por fintechs e bancos, que exercem as mesmas atividades, prejudica a concorrência. A Medida Provisória (MP) 1.303, com alternativas à alta do IOF, previa uma elevação na alíquota nominal de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) paga pelas fintechs, mas foi derrubada pelo Congresso.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente