EUA podem comprar carne bovina argentina para reduzir preços aos consumidores americanos

O presidente Donald Trump disse neste domingo, 19, que os Estados Unidos podem comprar carne bovina argentina numa tentativa de reduzir os preços para os consumidores do país. A declaração foi feita a repórteres a bordo do Air Force One.

Na semana passada, o republicano disse que iria trabalhar sobre a questão como parte dos esforços do governo para manter a inflação sob controle.

A alta do preço da carne nos Estados Unidos é influenciada, principalmente, pela seca que atinge a região do Texas, responsável pela produção agropecuária, e pela redução das importações do México devido a uma praga carnívora nos rebanhos bovinos do país.

Trump tem se "aproximado" do presidente Javier Milei. Em setembro, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, anunciou que o país está negociando uma linha de financiamento temporária com o Banco Central da Argentina no valor de US$ 20 bilhões e está disposto a comprar dívida primária ou secundária do país.

A ajuda, no entanto, depende do resultado das eleições legislativas. "Se ele não ganhar, não vamos perder nosso tempo", declarou o americano após receber Milei na Casa Branca na última terça-feira, 14.

O objetivo é fortalecer o peso em queda com, além da linha de crédito, um financiamento adicional de fundos soberanos e do setor privado antes das eleições de meio de mandato de seu aliado sul-americano.

Tags

EUA TRUMP ARGENTINA

