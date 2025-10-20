EUA: líder democrata diz que Trump precisa se envolver em negociações para encerrar shutdown

O líder democrata na Câmara dos Representantes dos EUA, Hakeem Jeffries, afirmou que o presidente americano, Donald Trump, precisa se envolver em negociações sobre projeto de lei que pode encerrar a paralisação do governo, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 20. O shutdown alcançou o 20º dia e já é o terceiro maior na história do país.

"Ele precisa sair da linha lateral, deixar o campo de golfe e realmente decidir sobre esta paralisação que ele criou", disse, ao ressaltar a necessidade de reabrir o governo logo.