EUA e Austrália desejam investir US$ 3 bi em projetos de minerais críticos nos próximos 6 meses

Os EUA e a Austrália pretendem investir mais de US$ 3 bilhões em projetos de minerais críticos nos próximos seis meses, com recursos recuperáveis estimados em US$ 53 bilhões nos projetos, segundo documento divulgado pela Casa Branca. Após o encontro entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, os líderes assinaram o Marco de Minerais Críticos com o objetivo de liberar o potencial de projetos de recursos naturais.

Ainda, de acordo com o texto, o Banco de Exportação e Importação dos EUA emitirá sete "Cartas de Interesse" para mais de US$ 2,2 bilhões em financiamento, liberando até US$ 5 bilhões em investimentos totais, para promover projetos de minerais críticos e segurança da cadeia de suprimentos entre os dois países.