Correção-Anbima: mercado de capitais movimenta R$ 528,5 bi de janeiro a setembro, queda de 3,5%

O mercado de capitais brasileiro movimentou R$ 528,5 bilhões de janeiro a setembro, queda de 3,5% em relação a igual período de 2024, puxada pelo fraco desempenho das emissões de ações, enquanto a renda fixa bateu novo recorde, de acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

Na nota publicada anteriormente, havia uma incorreção no segundo parágrafo, no volume captado de renda variável este ano de janeiro a setembro, que somou R$ 4,2 bilhões, e não R$ 37 bilhões. Segue a versão corrigida.

Desse total, a grande maioria - R$ 487,3 bilhões - foram de operações de renda fixa, que ficou pouco acima de igual período de 2024 - R$ 485,8 bilhões. O volume de ofertas de renda fixa foi recorde na série histórica, de acordo com a Anbima. Já nas ações, foram R$ 4,2 bilhões, recuo de 80,7% na mesma base de comparação.

Na renda fixa, o destaque em volume ficou com as debêntures, que somaram R$ 317,59 bilhões de janeiro a setembro, também em linha com o mesmo período do ano passado (R$ 315,6 bilhões).

O presidente do Fórum de Estruturação de Mercado de Capitais da Anbima, Guilherme Maranhão, disse que inicialmente se imaginava que em 2025 seria difícil superar o recorde de emissões de 2024, quando as captações cresceram mais de 70%. Mas os volumes até agora de 2025 estão quase chegando lá. "Ainda podemos ter um último trimestre bastante forte", disse.

O volume de debêntures incentivadas supera, pela primeira vez, a marca de R$ 100 bilhões, chegando a R$ 113,6 bilhões até setembro, expansão anual de 18%. "As debêntures se consolidam como um instrumento de financiamento da infraestrutura", afirmou o diretor da Anbima, César Mindof.