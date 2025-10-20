Cleveland-Cliffs decepciona com receita no 3º trimestre, mas anuncia exploração de terras raras

O prejuízo líquido foi de US$ 251 milhões, ou US$ 0,51, em comparação com perdas de US$ 244 milhões registradas no mesmo período do ano anterior. Ajustado por ação, a siderúrgica teve lucro de US$ 0,45 entre julho e setembro, em linha com as expectativas dos analistas.

A Cleveland-Cliffs, empresa de aço americana, relatou prejuízo no terceiro trimestre, mas afirmou que a demanda por aço produzido em território americano está avançando por conta das tarifas impostas pela administração do presidente dos EUA, Donald Trump.

A receita da Cleveland-Cliffs para o período foi de US$ 4,73 bilhões, acima dos US$ 4,57 bilhões do terceiro trimestre de 2024, mas aquém da expectativa da projeção da FactSet, de US$ 4,9 bilhões.

Junto aos resultados, o presidente da companhia, Lourenço Gonçalves, afirmou que, diante da importância renovada das terras raras, a Cleveland-Cliffs reorientou o foco para a "oportunidade potencial em ativos de mineração upstream". "Analisamos todos os nossos corpos de minério e bacias de rejeitos, e dois locais em particular, um em Michigan e outro em Minnesota, apresentam o maior potencial", mencionou, ao informar que nos dois locais as pesquisas geológicas mostram indicadores chave de mineralização de terras raras.

Segundo ele, o projeto "alinhará a Cleveland-Cliffs com a estratégia nacional de independência de materiais críticos", bandeira levantada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para reduzir a dependência da China e ampliar a segurança nacional da cadeia de oferta.

A ação da Cleveland-Cliffs disparou 21,47% no pregão regular em Nova York e seguia em alta de 2,6% no after hours, por volta das 18h40 (de Brasília), após o anúncio.