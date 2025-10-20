Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

China: vendas de novas moradias caem 7,6% até setembro, em ritmo de queda mais acentuado

China: vendas de novas moradias caem 7,6% até setembro, em ritmo de queda mais acentuado

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As vendas de novas moradias na China em valor caíram 7,6% entre janeiro e setembro ante igual período do ano passado, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês). Entre janeiro e agosto, as vendas haviam registrado queda anual menor, de 7%.

As construções iniciadas - considerando-se tanto residências quanto propriedades comerciais - mostraram declínio anual de 18,3% de janeiro a setembro, menor do que o recuo de 19,5% observado até agosto.

Os investimentos no desenvolvimento de projetos imobiliários, por sua vez, apresentaram contração anual de 13,9% nos primeiros nove meses do ano, maior do que a retração de 12,9% verificada de janeiro a agosto. Fonte: Dow Jones Newswires.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

china

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar