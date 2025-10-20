China: vendas de novas moradias caem 7,6% até setembro, em ritmo de queda mais acentuado

As vendas de novas moradias na China em valor caíram 7,6% entre janeiro e setembro ante igual período do ano passado, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês). Entre janeiro e agosto, as vendas haviam registrado queda anual menor, de 7%.

As construções iniciadas - considerando-se tanto residências quanto propriedades comerciais - mostraram declínio anual de 18,3% de janeiro a setembro, menor do que o recuo de 19,5% observado até agosto.