China: vendas de novas moradias caem 7,6% até setembro, em ritmo de queda mais acentuado
As vendas de novas moradias na China em valor caíram 7,6% entre janeiro e setembro ante igual período do ano passado, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês). Entre janeiro e agosto, as vendas haviam registrado queda anual menor, de 7%.
As construções iniciadas - considerando-se tanto residências quanto propriedades comerciais - mostraram declínio anual de 18,3% de janeiro a setembro, menor do que o recuo de 19,5% observado até agosto.
Os investimentos no desenvolvimento de projetos imobiliários, por sua vez, apresentaram contração anual de 13,9% nos primeiros nove meses do ano, maior do que a retração de 12,9% verificada de janeiro a agosto. Fonte: Dow Jones Newswires.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente