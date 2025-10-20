China culpa 'abuso de tarifas' por perda de fôlego econômico e ressalta resiliência do país

A China atribuiu a desaceleração do crescimento econômico no terceiro trimestre a "abuso de tarifas por alguns países", que, segundo o porta-voz do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês) do país, teria desorganizado a ordem do comércio global e ampliado as incertezas externas. Em coletiva realizada nesta segunda-feira, 20, o representante reconheceu que o ritmo da atividade perdeu fôlego entre julho e setembro, mas afirmou que a economia chinesa "mantém bases sólidas e ampla resiliência" diante de um cenário internacional adverso e de ajustes internos na estrutura produtiva.

O PIB chinês teve expansão anual de 4,8% no terceiro trimestre deste ano. Analistas consultados pela FactSet esperavam alta de 4,7%. No trimestre anterior, a economia chinesa havia avançado 5,2% no comparativo anual.