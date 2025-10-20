Bolsas de Nova York fecham em alta com alívio de EUA-China e melhora no apetite por risco
As bolsas de Nova York encerraram o pregão desta segunda-feira em alta, com uma melhora no apetite por risco após acenos dos Estados Unidos à China. Investidores aguardam a divulgação dos dados de inflação dos EUA, previstos para sexta-feira. Expectativas positivas para a temporada de balanços também embasaram o movimento. O índice Dow Jones teve alta de 1,12%, aos 46.706,58 pontos. Já o S&P 500 encerrou em alta de 1,07%, aos 6.735,13 pontos e o Nasdaq subiu 1,37%, aos 22.990,54 pontos.
Expectativas de um novo corte nos juros pelo Federal Reserve, assim como um alívio nas tensões comerciais entre Washington e Pequim, ajudaram a impulsionar o mercado, de acordo com análise do Stifel Economics. Hoje, Donald Trump afirmou que espera entrar em um acordo com a China. O mercado também aguarda a publicação dos dados do índice de preço ao consumidor (CPI, na sigla em inglês). É a primeira divulgação de números de grande relevância desde o início da paralisação do governo dos Estados Unidos, há 20 dias.
Pela manhã, uma falha no serviço de nuvem da Amazon, o Amazon Web Services (AWS), afetou grande parte da internet global, com diversos aplicativos e serviços digitais apresentando instabilidades. Mesmo com a pane, a ação da Amazon subiu 1,61%. Empresa como a Coinbase (2,31%), Paypal (2,66%) e Zoom (2,37%) também foram afetadas.
A Apple subiu 3,94% diante da expectativa de que a empresa possa registrar um recorde na demanda por Iphones. Já a Cleveland-Cliffs disparou 21% depois de anunciar que está explorando maneiras de produzir minerais de terras raras a partir de seus depósitos de minério de ferro.
A Boeing teve alta de 1,8% após receber autorização para aumentar a produção do avião 737 MAX para 42 aeronaves por mês. O limite era de 38 aviões, imposto após uma tampa da porta de emergência se soltar durante um voo em janeiro de 2024.
*Com informações de Dow Jones Newswires