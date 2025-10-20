Bolsas da Europa sobem majoritariamente, impulsionadas por ações de defesa e bancos

São Paulo, 20/10/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta segunda-feira, à medida que ações de defesa saltam em meio a preocupações sobre a guerra na Ucrânia e as do setor bancário também avançam, recuperando-se parcialmente do tombo que sofreram no fim da semana passada.

Por volta das 6h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,55%, a 569,35 pontos.

Em Frankfurt, as empresas de defesa alemãs Rheinmetall, Renk e Hensoldt tinham robustos ganhos de 4% a quase 6,5%, no horário acima, após uma tensa reunião dos presidentes dos EUA, Donald Trump, e ucraniano, Volodymyr Zelensky, sobre os rumos da guerra na Ucrânia.

Já o subíndice europeu do setor bancário subia 0,40%, revertendo parte do tombo de 2,3% do pregão anterior, quando foi pressionado por temores sobre a saúde financeira de bancos regionais dos EUA.

Outro destaque positivo era a Kering, que avançava 3,1% em Paris, após o grupo de artigos de luxo fechar a venda de seu negócio de beleza para a L'Oréal, em um acordo avaliado em 4 bilhões de euros.