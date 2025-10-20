Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham em alta, com recorde em Tóquio após acordo de coalizão no Japão

Autor Agência Estado
Por Sergio Caldas

São Paulo, 20/10/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, após o partido governista do Japão garantir um acordo de coalizão e também na esteira de números de crescimento da China um pouco melhores do que o esperado.

Liderando os ganhos, o índice japonês Nikkei saltou 3,37% em Tóquio, ao patamar recorde de 49.185,50 pontos, após o governista Partido Liberal Democrata (PLD) encontrar um novo parceiro de coalizão, assegurando apoio para que sua líder, Sanae Takaichi, se torne a primeira mulher a assumir o cargo de primeiro-ministro no Japão.

A expectativa é que Takaichi defenda políticas favoráveis ao mercado, como taxas de juros baixas e aumento dos gastos do governo.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,63%, a 3.863,89 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,98%, a 2.420,44 pontos, após dados mostrarem que o Produto Interno Bruto (PIB) chinês teve expansão anual de 4,8% no terceiro trimestre de 2025, ligeiramente acima do consenso da FactSet (+4,7%).

Enquanto isso, o banco central chinês (PBoC) deixou suas principais taxas de juros inalteradas pelo quinto mês consecutivo.

Em outras partes da região asiática, o Hang Seng teve alta de 2,42% em Hong Kong, a 25.858,83 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,76% em Seul, a 3.814,69 pontos, e o Taiex registrou ganho de 1,41% em Taiwan, a 27.688,63 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, com alta de 0,41% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 9.031,90 pontos.

Contato: [email protected]

