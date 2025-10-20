Bolsa Família 2025: veja que horas e que dia cai o pagamento

Bolsa Família 2025: veja que horas e que dia cai o pagamentoOs pagamentos de outubro começam nesta segunda-feira, 20; confira calendário completo do décimo mês
Parcela referente ao mês de outubro começa a ser recebida nesta segunda, 20, pelos beneficiários do programa Bolsa Família. A partir dos horários da manhã, geralmente, às 9 horas, o dinheiro poderá ser sacado no aplicativo Caixa Tem.
O pagamento é dividido em grupos, seguindo o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Segundo o calendário tradicional, os beneficiários de NIS com final 1 serão os primeiros a receber.
Com exceção do mês de dezembro, o benefício mensal sempre cai nos últimos dez dias úteis. No último mês do ano, o pagamento é adiantado para vir antes do Natal, para encerrar no dia 10.
Em outubro, o benefício é pago até o dia 31, próxima sexta-feira. Os pagamentos são feitos em dias úteis, de segunda a sexta.
Bolsa Família 2025: veja calendário de outubro
- NIS de final 1: 20/10 (segunda-feira)
- NIS de final 2: 21/10 (terça-feira)
- NIS de final 3: 22/10 (quarta-feira)
- NIS de final 4: 23/10 (quinta-feira)
- NIS de final 5: 24/10 (sexta-feira)
- NIS de final 6: 27/10 (segunda-feira)
- NIS de final 7: 28/10 (terça-feira)
- NIS de final 8: 29/10 (quarta-feira)
- NIS de final 9: 30/10 (quinta-feira)
- NIS de final 0: 31/10 (sexta-feira)
Bolsa Família 2025: como receber o benefício e quem pode?
Antes de receber o benefício do programa, o candidato deverá ser inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Informações atualizadas e confirmadas da família são analisadas antes da confirmação de inscrição.
O Bolsa Família é um programa que atende famílias de baixa renda. Por isso, o principal requisito para receber o auxílio é uma renda familiar de até R$ 218 por pessoa.
Com as informações e o enquadramento socioeconômico do inscrito verificados, ele deve seguir os deveres de manter os filhos na escola, atualizar as carteiras de vacinação com recorrência e, no caso de gestantes, fazer acompanhamento pré-natal para receber o pagamento.
Para sacar o valor mínimo de R$ 600 do benefício, os valores são movimentados no aplicativo Caixa Tem e no Internet Banking. Desta forma, a deslocação para uma agência de banco não é necessária.
Entretanto, caso for da preferência do beneficiário, terminais de autoatendimento, casas lotéricas, agências Caixa e correspondentes bancários estão disponíveis.
Uma outra opção de movimentação do dinheiro, além dos saques diretos, é o cartão do programa, disponível na função de débito para fazer compras em pontos comerciais.