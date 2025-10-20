Bolsa Família 2025: veja que horas e que dia cai o pagamento

O pagamento da parcela de outubro do Bolsa Família 2025 será do dia 20 a 31 deste mês; confira calendário / Crédito: Lyon Santos / MDS

Parcela referente ao mês de outubro começa a ser recebida nesta segunda, 20, pelos beneficiários do programa Bolsa Família. A partir dos horários da manhã, geralmente, às 9 horas, o dinheiro poderá ser sacado no aplicativo Caixa Tem. O pagamento é dividido em grupos, seguindo o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Segundo o calendário tradicional, os beneficiários de NIS com final 1 serão os primeiros a receber.

Com exceção do mês de dezembro, o benefício mensal sempre cai nos últimos dez dias úteis. No último mês do ano, o pagamento é adiantado para vir antes do Natal, para encerrar no dia 10. Em outubro, o benefício é pago até o dia 31, próxima sexta-feira. Os pagamentos são feitos em dias úteis, de segunda a sexta. Veja calendário completo de pagamentos do Bolsa Família 2025 em outubro

Bolsa Família 2025: veja calendário de outubro NIS de final 1 : 20/10 (segunda-feira)

: 20/10 (segunda-feira) NIS de final 2 : 21/10 (terça-feira)

: 21/10 (terça-feira) NIS de final 3 : 22/10 (quarta-feira)

: 22/10 (quarta-feira) NIS de final 4 : 23/10 (quinta-feira)

: 23/10 (quinta-feira) NIS de final 5 : 24/10 (sexta-feira)

: 24/10 (sexta-feira) NIS de final 6 : 27/10 (segunda-feira)

: 27/10 (segunda-feira) NIS de final 7 : 28/10 (terça-feira)

: 28/10 (terça-feira) NIS de final 8 : 29/10 (quarta-feira)

: 29/10 (quarta-feira) NIS de final 9 : 30/10 (quinta-feira)

: 30/10 (quinta-feira) NIS de final 0: 31/10 (sexta-feira) Bolsa Família 2025: como receber o benefício e quem pode? Antes de receber o benefício do programa, o candidato deverá ser inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Informações atualizadas e confirmadas da família são analisadas antes da confirmação de inscrição.