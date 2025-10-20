BC vai precisar começar a abaixar os juros, porque todo mundo sabe o que nós herdamos, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira, 20, que o Banco Central (BC) precisa diminuir a taxa de juros e disse que todos os brasileiros sabem do que a gestão petista herdou, em referência ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A declaração se deu durante o lançamento do programa Reforma Casa Brasil, no Palácio do Planalto.

"O Banco Central vai precisar começar a abaixar os juros, porque todo mundo sabe o que nós herdamos. Todo mundo sabe que estamos preparando esse País para ter uma política monetária mais séria", disse o presidente. Atualmente, a taxa Selic está em 15,00% ao ano.