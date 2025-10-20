BC sobre instabilidade no Pix: sistemas administrados pela autarquia funcionam normalmente

Questionado sobre a instabilidade relatada por alguns usuários do Pix na manhã desta segunda-feira, 20, o Banco Central afirmou que os sistemas administrados pela autarquia estão funcionando normalmente. Como mostrou mais cedo o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), usuários estão reclamando de instabilidades no Pix em múltiplas publicações em redes sociais pela manhã.

Os casos acontecem em meio a falhas globais no AWS, o serviço de computação nas nuvens da Amazon, mas ainda não há confirmação sobre a origem do problema.