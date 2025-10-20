BC da Argentina e Tesouro dos EUA confirmam assinatura de acordo de swap cambial de US$ 20 bi

O Banco Central da Argentina (BCRA) confirmou nesta segunda-feira, 20, a assinatura de um acordo de estabilização cambial com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, no valor de até US$ 20 bilhões. O montante já havia sido antecipado por autoridades de ambos os países, e agora teve os termos formalizados em comunicado oficial.

Segundo o BCRA, o objetivo do acordo é "contribuir para a estabilidade macroeconômica da Argentina", com foco em "preservar a estabilidade de preços e promover um crescimento econômico sustentável".