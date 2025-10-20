AWS informa em boletim que segue enfrentando 'erros elevados' no sistema

Nesta atualização, um quadro indica que 67 serviços da Amazon foram afetados.

A Amazon Web Services (AWS) informou na manhã desta segunda-feira, 20, que ainda enfrentava "erros elevados" nos servidores de computação em nuvem. O volume de novos lançamentos de informações nos serviços está limitado no momento, para que os engenheiros trabalhem na recuperação. O boletim mais recente de status foi publicado às 10h42 (de Brasília).

A pane ocorreu no sistema de software de banco de dados Amazon DynamoDB, segundo a companhia.

O site Downdetector mostrou que os usuários relataram interrupções a partir das três horas da madrugada.

Em relatório na página de status do sistema, a AWS aponta que os clientes devem direcionar solicitações à plataforma sem exigir o uso de um local de data center (zona de disponibilidade específico), para que a ferramenta tenha flexibilidade de selecionar livremente os que estão em funcionamento.

A AWS é a principal fornecedora de serviços em nuvem - forma de armazenamento de dados que usa não usa memória do computador dos usuários - e fornece a infraestrutura para grande parte da internet.