AWS informa em boletim que segue enfrentando 'erros elevados' no sistema

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A Amazon Web Services (AWS) informou na manhã desta segunda-feira, 20, que ainda enfrentava "erros elevados" nos servidores de computação em nuvem. O volume de novos lançamentos de informações nos serviços está limitado no momento, para que os engenheiros trabalhem na recuperação. O boletim mais recente de status foi publicado às 10h42 (de Brasília).

Nesta atualização, um quadro indica que 67 serviços da Amazon foram afetados.

A pane ocorreu no sistema de software de banco de dados Amazon DynamoDB, segundo a companhia.

O site Downdetector mostrou que os usuários relataram interrupções a partir das três horas da madrugada.

Em relatório na página de status do sistema, a AWS aponta que os clientes devem direcionar solicitações à plataforma sem exigir o uso de um local de data center (zona de disponibilidade específico), para que a ferramenta tenha flexibilidade de selecionar livremente os que estão em funcionamento.

A AWS é a principal fornecedora de serviços em nuvem - forma de armazenamento de dados que usa não usa memória do computador dos usuários - e fornece a infraestrutura para grande parte da internet.

A empresa tem cerca de 30% do mercado, à frente das concorrentes Microsoft e Google.

Segundo a agência Reuters, mais de 500 empresas que usam a AWS enfrentam problemas no período da manhã, entre elas Mercado Livre, PayPal, HBO e Zoom.

