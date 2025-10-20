Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Argentina anuncia recompra de dívida para reduzir custos e fortalecer investimento em educação

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O secretário das Finanças da Argentina, Pablo Quirno, anunciou que o país iniciou negociações para realizar uma operação de recompra de dívida soberana com o objetivo de reduzir os custos de financiamento do país e fortalecer o investimento em educação, em publicação no X, nesta segunda-feira, 20.

"Esta operação, comumente conhecida como 'Dívida por Educação', consiste na recompra de dívida soberana argentina no mercado e sua substituição mediante o financiamento a taxas mais baixas, graças ao apoio de agências e organismos multilaterais", explicou, ao mencionar que o JPMorgan foi designado como o banco para auxiliar no processo.

Segundo Quirno, a economia gerada pela operação será usada para consolidar o investimento educacional de longo prazo, reafirmando o compromisso do governo com o desenvolvimento do capital humano e o futuro dos argentinos.

