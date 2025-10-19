Reag: Carlos Maggioli ocupará a vice-presidência do conselho de administração

A Reag Investimentos nomeou Carlos Alberto Heitor de Farias Maggioli Filho para ocupar a vice-presidência do conselho de administração da companhia. Ele completará o mandato de Silvano Gersztel, que renunciou ao cargo em 9 de setembro.

Também houve a eleição de Giuliana Nigro Argese para o cargo de diretora Financeira. Em 16 de outubro, a Reag recebeu a renúncia de Edson Inácio da Silva do cargo de diretor Financeiro.