88% dos usuários do Pix afirmam que meio melhorou forma de pagar

Entre os usuários do Pix , nada menos que 88% afirmou que o meio melhorou o modo como são realizados os pagamentos no dia a dia.

Os dados são da pesquisa “Meios de Pagamento 2025”, realizada pelo Opinion Box e mostram a consolidação do meio de pagamento como um recurso essencial na rotina financeira da população, com impacto direto na forma como lidam com dinheiro, consumo e tecnologia.

Ao todo, o Pix já é utilizado ou já foi utilizado por 87% dos consumidores, de acordo com o levantamento. Entre as principais vantagens elencadas pelos usuários estão: a agilidade nas transferências (70%), a ausência de taxas (67%) e a facilidade para movimentar valores entre contas do mesmo titular (53%).

Para João Fraga, CEO da Paag, “a popularização do Pix é um reflexo claro de como o brasileiro busca praticidade e rapidez nas transações do dia a dia. Trata-se de uma revolução nos meios de pagamento, que consolidou o digital como parte essencial da vida financeira do consumidor”, avalia.

A pesquisa também permite traçar um perfil comportamental dos usuários. A maioria dos entrevistados utilizam chaves vinculadas ao CPF (73%) ou ao número de celular (69%). Além disso, 47% dos entrevistados possuem três ou mais chaves cadastradas em instituições financeiras distintas, enquanto 25% possuem duas, também em bancos diferentes.