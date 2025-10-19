ONS projeta redução de carga do Sistema Interligado Nacional até 24 de outubro

ONS projeta redução de carga do Sistema Interligado Nacional até 24 de outubroA retração no Sistema Interligado Nacional é estimada em 0,7%, ou cerca de 81.193 MWmed. O maior recuo será verificado no subsistema Sul, de 2,8%
O Operador Nacional do Sistema (ONS) prevê redução de carga para a semana operativa iniciada neste sábado, 18, até o próximo dia 24 de outubro tanto no Sistema Interligado Nacional (SIN) quanto nos subsistemas Sul e Sudeste/Centro-Oeste.
A retração no Sistema Interligado Nacional é estimada em 0,7%, ou cerca de 81.193 MWmed. O maior recuo será verificado no subsistema Sul, de 2,8%, ou 13.118 MWmed, seguido pelo Sudeste/Centro-Oeste, que tem previsão de um recuo de 1,7%, ou 45.503 MWmed.
Já no Norte e no Nordeste, a expectativa é de avanços de, respectivamente, 6,6% (ou 8.817 MWmed) e 0,4% (ou 13.754 MWmed). Os percentuais, segundo o ONS, comparam as projeções de 2025 em relação ao verificado no mesmo período de 2024.
“O comportamento da carga é influenciado por diversos fatores, entre eles as condições climáticas. Para a próxima semana operativa, há tendência de declínio nas temperaturas máximas em cidades das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, o que contribui para a redução natural da carga no Sistema Interligado Nacional”, afirma o diretor-geral do ONS, Marcio Rea.
As perspectivas para a Energia Natural Afluente (ENA) ao fim de outubro apontam afluências estáveis para o período em relação à última projeção. O Sul deve atingir o maior percentual, chegando a 95% da Média de Longo Termo (MLT), que é a média das médias de vazões mensais de um rio ou bacia hidrográfica, representando a disponibilidade hídrica média ao longo de um período extenso.
Para os demais subsistemas, as projeções são de: 62% da MLT para o Norte; 56% da MLT para o Sudeste-Centro-Oeste; e 37% da MLT para o Nordeste.
As estimativas para os níveis de Energia Armazenada (EAR) também permanecem estáveis comparadas à previsão anterior.
Os percentuais são de 92,5% para o subsistema Sul, 68,3% para o Norte, 48,8% para o Nordeste e 45,8% para a região Sudeste/Centro-Oeste.
O Custo Marginal de Operação (CMO), que é o custo adicional para produzir uma unidade de energia elétrica a mais para atender a um acréscimo na carga do sistema, está previsto em R$ 292,61 para as regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste, R$ 291,86 para o subsistema Nordeste e R$ 345,20 para o Norte.
