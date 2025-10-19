ONS projeta redução de carga do Sistema Interligado Nacional até 24 de outubro

Norte e no Nordeste devem ter avanços de, respectivamente, 6,6% (ou 8.817 MWmed) e 0,4% (ou 13.754 MWmed) / Crédito: Júlio Caesar/ O POVO

O Operador Nacional do Sistema (ONS) prevê redução de carga para a semana operativa iniciada neste sábado, 18, até o próximo dia 24 de outubro tanto no Sistema Interligado Nacional (SIN) quanto nos subsistemas Sul e Sudeste/Centro-Oeste. A retração no Sistema Interligado Nacional é estimada em 0,7%, ou cerca de 81.193 MWmed. O maior recuo será verificado no subsistema Sul, de 2,8%, ou 13.118 MWmed, seguido pelo Sudeste/Centro-Oeste, que tem previsão de um recuo de 1,7%, ou 45.503 MWmed.

Para os demais subsistemas, as projeções são de: 62% da MLT para o Norte; 56% da MLT para o Sudeste-Centro-Oeste; e 37% da MLT para o Nordeste. As estimativas para os níveis de Energia Armazenada (EAR) também permanecem estáveis comparadas à previsão anterior. Os percentuais são de 92,5% para o subsistema Sul, 68,3% para o Norte, 48,8% para o Nordeste e 45,8% para a região Sudeste/Centro-Oeste.