Lagarde diz que atração pelo dólar erodiu ligeiramente e alerta risco de maior enfraquecimento

Para ela, para uma moeda ser considerada de confiança, é necessário ter credibilidade geopolítica, instituições fortes e força militar.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que a atração pelo dólar como ativo de segurança "erodiu ligeiramente" e que "o futuro dirá" se a moeda norte-americana será mais enfraquecida. "O preço do ouro aumentou 50% desde o início do ano. Este é um sinal claro de que a confiança na moeda reserva está erodindo um pouco", explicou, em entrevista para a CBS, neste domingo, 19.

"Os EUA ainda possuem uma posição dominante em um ou dois desses pontos, mas é preciso ter cuidado, elas se deterioram com o tempo", acrescentou a presidente do BCE, ao ressaltar que qualquer volatilidade ou incerteza alimentada pela administração do presidente norte-americano, Donald Trump, "não é benéfica para o dólar".

Sobre as tensões comerciais entre EUA e China, Lagarde ponderou que Pequim possui uma "posição comercial muito forte" em terras raras, e os norte-americanos deveriam se juntar à Europa e outros países ao redor do mundo para "ser uma força de compra do outro lado da mesa de uma força de venda".

A presidente do BCE ainda demonstrou abertura para o uso de ativos russos congelados como garantia de financiamento para a Ucrânia, mas defendeu a importância dos países agirem em conjunto.

"Acredito que o uso justo consistiria em um empréstimo operacional que usaria saldos de caixa como garantia. E acredito que a força do sistema deve se basear em todos os detentores de ativos russos fazendo o mesmo", afirmou Lagarde.