Frete rodoviário cai 1,49% mais uma vez e chega a R$ 7,25 em setembro, diz IFR

Movimento combina o menor ritmo da indústria, os efeitos do "tarifaço" sobre exportações e a manutenção da taxa básica de juros (Selic) em 15% ao ano
O preço médio do frete por quilômetro rodado no País registrou nova queda em setembro, dessa vez um recuo expressivo de 1,49%, passando de R$ 7,36 para R$ 7,25.

Os dados constam da última análise do Índice de Frete Rodoviário da Endenred (IFR), com base em informações da platafora Repom.

Segundo o levantamento, o movimento combina o menor ritmo da indústria, os efeitos do “tarifaço” sobre exportações e a manutenção da taxa básica de juros (Selic) em 15% ao ano. Com o dólar em queda no período, os custos operacionais recuaram.

Além disso, o cenário dos combustíveis voltou a favorecer o setor em setembro. Segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), o diesel ficou mais barato em relação a agosto: o tipo comum registrou queda de 0,32%, com preço médio de R$ 6,17, enquanto o diesel S-10 teve redução de 0,16%, sendo vendido, em média, a R$ 6,21.

“O comportamento de setembro reflete fatores macroeconômicos mais fortes que as pressões de custo. A atividade industrial mais lenta e o recuo do diesel pesaram a favor da redução do frete”, afirma Vinicios Fernandes, Diretor da Edenred Frete.

Para os próximos meses, a projeção é de pequenas oscilações. “Desde 6 de outubro, a ANTT intensificou a fiscalização para coibir negociações abaixo do piso. A medida tende a dar mais disciplina ao mercado e pode influenciar os preços no último trimestre”, conclui Fernandes.

O IFR é um índice do preço médio do frete e sua composição é levantada com base nos dados exclusivos das 8 milhões de transações anuais de frete e vale-pedágio administradas pela Edenred Repom.

