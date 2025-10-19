BC chinês mantém taxas de juros de referência inalteradas
O banco central da China (PBoC, na sigla em inglês) manteve as principais taxas de juros inalteradas pelo quinto mês consecutivo na segunda-feira, 20 (pelo horário local), em meio à desaceleração da economia do país.
A taxa preferencial de empréstimo (LPR) de 1 ano permaneceu em 3,0%, enquanto a de 5 anos ficou em 3,5%.
Ambas as taxas estão no mesmo nível desde maio, quando Pequim anunciou medidas de estímulo para apoiar a economia diante do enfraquecimento do crescimento e do aumento das tensões comerciais com Washington. Fonte: Dow Jones Newswires.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo EstadoDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente