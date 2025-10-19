BC chinês mantém taxas de juros de referência inalteradas

O banco central da China (PBoC, na sigla em inglês) manteve as principais taxas de juros inalteradas pelo quinto mês consecutivo na segunda-feira, 20 (pelo horário local), em meio à desaceleração da economia do país.

A taxa preferencial de empréstimo (LPR) de 1 ano permaneceu em 3,0%, enquanto a de 5 anos ficou em 3,5%.