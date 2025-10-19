Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BC chinês mantém taxas de juros de referência inalteradas

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O banco central da China (PBoC, na sigla em inglês) manteve as principais taxas de juros inalteradas pelo quinto mês consecutivo na segunda-feira, 20 (pelo horário local), em meio à desaceleração da economia do país.

A taxa preferencial de empréstimo (LPR) de 1 ano permaneceu em 3,0%, enquanto a de 5 anos ficou em 3,5%.

Ambas as taxas estão no mesmo nível desde maio, quando Pequim anunciou medidas de estímulo para apoiar a economia diante do enfraquecimento do crescimento e do aumento das tensões comerciais com Washington. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Tags

China

