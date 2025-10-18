Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Haddad diz que Lei de Seguro vai trazer 'grande contribuição' para desenvolvimento do País

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou neste sábado à noite, 18, que a Lei de Contrato de Seguro (Lei nº 15.040/2024), sancionada pelo presidente Lula no ano passado, vai trazer uma "grande contribuição" para o desenvolvimento do País. A declaração foi feita durante o discurso de encerramento do X Congresso Internacional de Direito do Seguro, organizado pelo Instituto Brasileiro de Direito do Seguro, em São Paulo.

"A aprovação da nova legislação de seguros é um marco histórico. Fortalece direitos dos seguros, cria um ambiente mais competitivo e previsível para as empresas, abre espaço para inovação, integra o setor e ajuda o desenvolvimento nacional", frisou Haddad. "Não é apenas uma reforma jurídica, é uma reforma econômica que ajuda a construir um país mais moderno, produtivo e resiliente", completou o ministro.

Haddad salientou que o setor de seguros é um dos poucos que expressam de forma clara a relação entre economia e estabilidade social. "Quando o seguro funciona bem, a economia funciona melhor", disse. O ministro classificou o setor como um "pilar silencioso do desenvolvimento", essencial como infraestrutura e equilíbrio fiscal.

O chefe da Fazenda afirmou, ainda, que a nova legislação, construída em conjunto com o Congresso, simboliza uma "verdadeira revolução silenciosa" no mercado de seguros. E que, assim como a reforma tributária, deve perdurar por décadas.

Haddad voltou a repetir o discurso institucional do governo, de compromisso com o equilíbrio das contas públicas. De um lado, destacou que o governo está restaurando a credibilidade fiscal com responsabilidade e transparência. De outro, ressaltou que reformas microeconômicas estão em curso para tornar o ambiente de negócios mais competitivo e dinâmico.

