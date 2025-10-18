Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em volta de viagem de Alckmin à Índia, Lula cita abertura de escritório da Embraer no país

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou a missão à Índia de seu vice, Geraldo Alckmin, em viagem preparatória para sua visita ao país em 2026. Nas redes sociais, Lula postou um vídeo recebendo Alckmin antes de dirigir-se a um encontro com estudantes em São Bernardo, no qual prometeu uma aliança estratégica com a Índia. "Vamos fazer crescer a economia do Brasil e da Índia", disse.

Entre as novidades, Lula citou a abertura de um escritório da Embraer no país asiático. No mesmo vídeo, Alckmin comenta sobre a venda de petróleo para a Índia e o visto eletrônico destinado a todos os empresários indianos.

O vice-presidente acrescenta ainda que, com a inauguração do novo escritório, a Embraer amplia parcerias para a venda de aviões ao país.

