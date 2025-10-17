Trump volta a acenar à China e fala em encontro com Xi Jinping nas próximas semanas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 17, que as relações com a China atravessam um bom momento e que as negociações comerciais "estão indo muito bem". Segundo ele, o clima de diálogo com Pequim tem sido construtivo e há expectativa de um encontro com o presidente Xi Jinping "nas próximas semanas", na Coreia do Sul. Trump ressaltou ainda manter uma "ótima relação" com o líder chinês e disse que a reunião "deve ser mantida", apesar das recentes tensões bilaterais.

O republicano indicou também que poderia antecipar a data de entrada em vigor das tarifas adicionais de 100% sobre produtos chineses, atualmente marcada para 1º de novembro, "se quisesse", mas não deu sinais de que pretende fazê-lo.