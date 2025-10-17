Trump tem muito mais ferramentas à disposição para lidar com shutdown, diz conselheiro

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, alertou que o governo do país pode escalar ações para enfrentar a paralisação das atividades federais, se o Congresso não chegar a um acordo sobre o impasse orçamentário. "O presidente Donald Trump tem muito mais ferramentas à disposição para lidar com o shutdown e, se paralisação continuar após esse fim de semana, podemos esperar que ele aumente suas ações", disse, em entrevista à Fox Business na manhã desta sexta-feira, 17.

Hassett acusou democratas da "esquerda radical" de ignorarem suas funções e o desempenho do governo. "A eficiência do governo melhorou muito sob a gestão Trump", argumentou.