Trump alivia parcialmente tarifas para produção de automóveis e motores nos EUA

O presidente americano, Donald Trump, assinou um decreto que alivia parcialmente as tarifas para a produção de automóveis e motores nos EUA, de acordo com texto divulgado pela Casa Branca nesta sexta-feira. No documento, no entanto, as tarifas para caminhões e ônibus são oficializadas.

Com o programa, válido até 2030, as montadoras podem solicitar créditos para compensar seus custos tarifários para peças de carros e caminhões no valor de até 3,75% do valor dos veículos que fabricam em território americano. De acordo com o The Wall Street Journal, uma versão anterior do programa só estava em vigor até 2027 e teria visto o valor do desconto cair para 2,5% em 2026.