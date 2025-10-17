Telefônica Brasil firma contrato de R$ 702 milhões com empresas do grupo para serviços de nuvem
A Telefônica Brasil celebrou uma transação entre partes relacionadas envolvendo empresas do grupo Telefónica. O contrato, que tem valor estimado de R$ 702,6 milhões e vigência até 31 de dezembro de 2030, foi firmado no último dia 7 e objetiva a prestação de serviços de computação em nuvem.
"O montante supera o consumo mínimo pactuado com a controladora", destaca a companhia, em comunicado ao mercado divulgado nesta quinta-feira.
Participam da operação a própria Telefônica Brasil, além da Terra Networks Brasil, da Telefônica Cloud e Tecnologia do Brasil e da Telefónica, controladora da companhia. A Telefônica Cloud será responsável pela execução dos serviços.
O contrato prevê o fornecimento de infraestrutura como serviço (IaaS), plataforma como serviço (PaaS) e outros recursos tecnológicos necessários, como processamento, armazenamento, rede, segurança, backup e banco de dados.
Em paralelo, a Telefônica Brasil firmou com a controladora TEF um compromisso de consumo mínimo de US$ 100 milhões em serviços de computação em nuvem, aproveitando um acordo global existente entre a TEF e o fornecedor da plataforma, que contempla valores diferenciados para o grupo.
O comunicado informa ainda que os administradores que ocupam cargos tanto na Telefônica Cloud quanto na Telefônica Brasil se abstiveram de votar no processo decisório. Portanto, que a operação foi aprovada por unanimidade pelos demais membros do conselho de administração da Telefônica Cloud.
A empresa destacou ainda que a transação foi realizada em condições de mercado, com premissas equivalentes às aplicadas em contratações com terceiros não relacionados, e que a operação traz benefícios operacionais e sinergias para o grupo.
Por fim, a Telefônica Brasil explicou que a Telefônica Cloud é responsável por centralizar os serviços de computação em nuvem no Brasil, buscando eficiência operacional e condições negociadas globalmente mais favoráveis para as empresas do grupo Telefónica.
*Conteúdo elaborado com auxílio de inteligência artificial, revisado editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.