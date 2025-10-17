Telefônica Brasil firma contrato de R$ 702 milhões com empresas do grupo para serviços de nuvem

A Telefônica Brasil celebrou uma transação entre partes relacionadas envolvendo empresas do grupo Telefónica. O contrato, que tem valor estimado de R$ 702,6 milhões e vigência até 31 de dezembro de 2030, foi firmado no último dia 7 e objetiva a prestação de serviços de computação em nuvem. "O montante supera o consumo mínimo pactuado com a controladora", destaca a companhia, em comunicado ao mercado divulgado nesta quinta-feira.

Participam da operação a própria Telefônica Brasil, além da Terra Networks Brasil, da Telefônica Cloud e Tecnologia do Brasil e da Telefónica, controladora da companhia. A Telefônica Cloud será responsável pela execução dos serviços. O contrato prevê o fornecimento de infraestrutura como serviço (IaaS), plataforma como serviço (PaaS) e outros recursos tecnológicos necessários, como processamento, armazenamento, rede, segurança, backup e banco de dados. Em paralelo, a Telefônica Brasil firmou com a controladora TEF um compromisso de consumo mínimo de US$ 100 milhões em serviços de computação em nuvem, aproveitando um acordo global existente entre a TEF e o fornecedor da plataforma, que contempla valores diferenciados para o grupo. O comunicado informa ainda que os administradores que ocupam cargos tanto na Telefônica Cloud quanto na Telefônica Brasil se abstiveram de votar no processo decisório. Portanto, que a operação foi aprovada por unanimidade pelos demais membros do conselho de administração da Telefônica Cloud.