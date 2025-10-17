Taxa anual do CPI da zona do euro acelera para 2,2% em setembro, confirma revisão
A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro acelerou para 2,2% em setembro, ante 2% em agosto, segundo revisão divulgada nesta sexta-feira, 17, pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado definitivo de setembro confirmou a estimativa preliminar e veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet.
Na comparação mensal, o CPI do bloco subiu 0,1% em setembro, também como projetado pela FactSet.
O núcleo do CPI, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve acréscimo anual de 2,4% em setembro, ganhando força em relação ao acréscimo de 2,3% de agosto e mostrando leve revisão para cima ante a estimativa original, de alta de 2,3%. No confronto mensal, o núcleo do CPI avançou 0,2% em setembro.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente