S&P rebaixa rating da França para 'A+' por riscos fiscais, com perspectiva estável

A S&P Global Ratings rebaixou, nesta sexta-feira, 17, o rating soberano da França de 'AA-' para 'A+', com perspectiva estável, citando maiores riscos à consolidação fiscal e incertezas políticas que dificultam o avanço das reformas.

Segundo a agência, embora a meta de déficit orçamentário de 5,4% do PIB em 2025 deva ser alcançada, o ajuste das contas públicas deverá ocorrer de forma mais lenta do que o previsto, e a dívida bruta do governo pode atingir 121% do PIB em 2028, ante 112% no fim de 2024.