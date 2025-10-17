S&P reafirma rating 'BBB' da Grécia, com perspectiva estável

A S&P Global Ratings reafirmou os rating de longo e curto prazos da Grécia em "BBB" e "A-2", respectivamente, com perspectiva estável, em classificação publicada nesta sexta-feira. A agência cita que, desde 2023, o país tem apresentado superávits orçamentários primários excepcionalmente altos, com média de 3,4% do Produto Interno Bruto (PIB), e prevê que o governo também terá superávit geral consecutivo em 2025.

Para a S&P, o cenário permite que a Grécia seja um dos poucos países soberanos de mercados desenvolvidos a pagar a dívida líquida do governo em termos absolutos, pelo segundo ano consecutivo. "Embora os desequilíbrios externos da Grécia sejam elevados, consideramos que sua participação na zona do euro e o cumprimento dos tratados fiscais da União Europeia (UE) oferecem proteção contra o risco de um choque na balança de pagamentos", avalia.