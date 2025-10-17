Petroreconcavo recebe aval da ANP para importar até 2 milhões de m³ de gás por dia

A Petroreconcavo recebeu autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para importar até 2 milhões de metros cúbicos (m³) de gás natural por dia, segundo publicação do Diário Oficial da União desta sexta-feira, 17. De acordo com o aval, o gás virá da Argentina e da Bolívia e Argentina via gasoduto, tendo todas as regiões do Brasil como mercado potencial.

A entrega se dará em Corumbá, no Mato Grosso do Sul; em Cáceres, no Mato Grosso; e em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul.