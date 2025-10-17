Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ouro fecha em queda com alívio em sentimento de risco, mas sobe pela 9ª semana seguida

Autor Agência Estado
O ouro fechou em queda nesta sexta-feira, 17, após atingir máxima histórica e quase tocar marca de US$ 4.400 a onça-troy durante a manhã. O metal perdeu força após o presidente dos EUA, Donald Trump, e outras autoridades americanas aliviarem temores sobre crédito bancário e tensões comerciais entre China e Estados Unidos, apoiando recuperação do sentimento de risco em Wall Street. Apesar da baixa diária, o ouro avançou pela nona semana seguida.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em queda de 2,12%, a US$ 4.213,3 por onça-troy, após atingir o valor inédito de US$ 4.392,00 por onça-troy. A prata encerrou em baixa de 5,98%, a US$ 50,104 por onça-troy. Na variação semanal, os metais tiveram alta de 5,32% e de 6,04%, respectivamente.

O ouro começou a sessão em alta, ainda impulsionado pelas preocupações na quinta-feira (16) com empréstimos no setor bancário dos Estados Unidos, afirma o banco ING. Além disso, a ANZ aponta que as apostas em novos cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed) também alavancaram o metal.

Durante a manhã, contudo, o ouro inverteu sinal e passou a cair, conforme investidores assimilavam a fala mais amistosa de Trump sobre a imposição das tarifas à China, alegando que as tarifas massivas não permaneceriam por mais tempo. A fala aliviou a "tensão" na negociação do metal, afirmou o trader Tai Wong à CNBC. Investidores também acompanharam a fala do gestor Bill Gross, que recomendou "cautela" na compra do ativo.

Apesar da queda, o ouro cresceu pela nona semana consecutiva, a melhor desde setembro de 2008, segundo a Reuters. Para analistas da ANZ, a expectativa é que o metal atinja o patamar de US$ 4.600 a onça-troy no meio de 2026.

*Com informações de Dow Jones Newswires.

