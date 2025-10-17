Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Oferta de 16,32 bilhões de euros do BBVA pelo Sabadell fracassa

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O BBVA falhou em sua tentativa de adquirir o Banco de Sabadell, após uma oferta hostil de troca de ações que avaliou seu rival menor em cerca de 16,32 bilhões de euros (US$ 19,08 bilhões) não atingir o limite mínimo. Acionistas representando pouco mais de um quarto do capital do Sabadell aceitaram a oferta do BBVA, disse o regulador de mercado da Espanha na noite da quinta-feira, 16.

O regulador declarou a oferta nula, pois o número de ações do Sabadell oferecidas não atingiu os 30% necessários para que o negócio avançasse.

Isso encerra uma oferta hostil de aquisição que se arrastou por quase 18 meses, na qual o BBVA, o segundo maior banco da Espanha, buscava o controle do Sabadell, o quarto maior credor do país.

Os analistas viam a disputa como um caso de teste para a consolidação entre os bancos europeus, que viram seus preços de ações dispararem nos últimos dois anos, à medida que maior lucratividade, grandes pagamentos aos acionistas e a perspectiva de fusões atraíam investidores.

"Este não é o resultado que esperávamos ou o que desejaríamos, mas é a decisão da maioria dos acionistas do Sabadell, e a aceitamos como tal", afirmou o presidente do BBVA, Carlos Torres, acrescentando que o banco agora está encerrando este capítulo e olhando para o futuro. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

