Oferta de 16,32 bilhões de euros do BBVA pelo Sabadell fracassa

O regulador declarou a oferta nula, pois o número de ações do Sabadell oferecidas não atingiu os 30% necessários para que o negócio avançasse.

O BBVA falhou em sua tentativa de adquirir o Banco de Sabadell, após uma oferta hostil de troca de ações que avaliou seu rival menor em cerca de 16,32 bilhões de euros (US$ 19,08 bilhões) não atingir o limite mínimo. Acionistas representando pouco mais de um quarto do capital do Sabadell aceitaram a oferta do BBVA, disse o regulador de mercado da Espanha na noite da quinta-feira, 16.

Isso encerra uma oferta hostil de aquisição que se arrastou por quase 18 meses, na qual o BBVA, o segundo maior banco da Espanha, buscava o controle do Sabadell, o quarto maior credor do país.

Os analistas viam a disputa como um caso de teste para a consolidação entre os bancos europeus, que viram seus preços de ações dispararem nos últimos dois anos, à medida que maior lucratividade, grandes pagamentos aos acionistas e a perspectiva de fusões atraíam investidores.

"Este não é o resultado que esperávamos ou o que desejaríamos, mas é a decisão da maioria dos acionistas do Sabadell, e a aceitamos como tal", afirmou o presidente do BBVA, Carlos Torres, acrescentando que o banco agora está encerrando este capítulo e olhando para o futuro. Fonte: Dow Jones Newswires.

