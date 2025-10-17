Novo presidente da Previ foi indicado por Tarciana e pode ser reconduzido a novo mandato

Na governança da Previ, a presidência e as diretorias de Participações e Investimentos são preenchidas com nomes apresentados pelo patrocinador, o BB. Já os cargos de diretor de Administração, de Planejamento e de Seguridade são preenchidos por meio de eleição entre os associados.

O novo presidente da entidade, Márcio Chiumento, chegou à Previ como indicação direta da presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, e pode ser reconduzido ao posto em maio de 2026, quando se encerrará o mandato. Até ser alçado ao lugar do demissionário João Fukunaga, Chiumento era diretor de Participações da entidade.

Chiumento vai cumprir o mandato de Fukunaga, que se encerra em 31 de maio de 2026. Então, pode ser reconduzido pela presidência do BB, hipótese na qual fontes da Previ apostam.

Pessoas próximas à entidade destacam que Chiumento tem perfil técnico, sem ligação ou histórico político partidário - diferente de Fukunaga, que foi dirigente sindical com relações próximas a altas instâncias do PT.

O executivo foi ouvidor-geral do BB, entre outros cargos no banco, e chega num momento em que os resultados da auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) estão para ser apresentados.

A investigação foi aberta após um déficit de R$ 17,4 bilhões em 2024 e desgastou a imagem de Fukunaga antes da conclusão do processo.