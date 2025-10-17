Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nos EUA, Kevin Hassett culpa gestão Biden por temores de crédito bancário

Nos EUA, Kevin Hassett culpa gestão Biden por temores de crédito bancário

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, culpou a gestão do ex-presidente Joe Biden pelos temores sobre o mercado de crédito americano que levaram a queda de ações de bancos na quinta-feira, deflagrando aversão ao risco em escala global.

"Estamos otimistas em dizer que o governo Trump está a frente da curva nisso e temos pessoas competentes trabalhando para consertar regulações bancárias, como Michelle Bowman no Federal Reserve (Fed) e Scott Bessent no Tesouro", afirmou, em entrevista à Fox Business na manhã desta sexta-feira, 17. "Esse time vai limpar a bagunça da gestão Biden".

Hassett acrescentou que os mercados precisam "entender que há um novo governo" e que o setor bancário dos EUA conta com amplas reservas de capital no momento.

Sobre perspectivas para a economia, o conselheiro disse esperar que o Federal Reserve (Fed) corte os juros três vezes neste ano, o que representaria mais duas reduções nas taxas. "O Fed é bom em nos dizer qual será seu próximo passo antes de acontecer, e já sinalizaram cortes de juros", afirmou.

Mas, na visão dele, este é apenas o começo da flexibilização monetária necessária para apoiar o mercado de trabalho.

Hassett projetou que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA continuará em torno de 4% e descartou preocupações com possível deterioração acentuada do emprego ou aceleração da inflação. "Não vejo razão pela qual o crescimento não possa continuar", pontuou.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar