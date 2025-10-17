João Fukunaga deixa a presidência da Previ para assumir diretoria na EloPar

Fukunaga vai ocupar a diretoria de Relações Governamentais e ASG da EloPar, holding formada por uma parceria entre BB e Bradesco.

O presidente da Previ, João Luiz Fukunaga, renunciou nesta sexta-feira, 17, ao cargo em reunião do Conselho Deliberativo do fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. Em seu lugar, assume o diretor de Participações, Márcio Chiumento.

A Previ é a maior entidade fechada de previdência do País, e seus resultados estão na mira do Tribunal de Contas da União (TCU) devido a um déficit de R$ 17,4 bilhões em 2024. O resultado negativo veio após um superávit de R$ 9,8 bilhões em 2023 e já foi revertido em 2025.

O novo presidente da entidade, Márcio Chiumento é mestre em Gestão e Inovação, graduado em Direito e possui MBA em Negócios Financeiros pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Funcionário de carreira do Banco do Brasil, desde 2000, já ocupou cargos de liderança em áreas de Clientes, Estratégia e Produtos do segmento Setor Público.

Também foi ouvidor-geral do BB, gerente executivo na Diretoria de Atendimento e Canais e gerente de administração na Superintendência de Varejo, entre outros. Hoje, integra o Conselho de Administração da Neoenergia e é vice-presidente do Conselho de Administração da Tupy.