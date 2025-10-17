IPC-Fipe sobe 0,56% na 2ª quadrissemana de outubro, após alta de 0,63% na 1ª prévia -
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,56% na segunda quadrissemana de outubro, desacelerando em relação ao acréscimo de 0,63% na primeira quadrissemana deste mês, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta sexta-feira, 17.
Na segunda leitura de outubro, três dos sete componentes do IPC-Fipe avançaram em ritmo mais lento e um se estabilizou: Habitação (de 1,21% na primeira quadrissemana a 0,93% na segunda quadrissemana), Transportes (de 0,98% a 0,90%), Despesas Pessoais (de 0,48% a 0,34%) e Vestuário (de 0,01% a 0,00%).
Por outro lado, houve aceleração de um período para o outro nas categorias Alimentação (de 0,02% a 0,18%) e Saúde (de 0,66% a 0,70%).
No caso do item Educação, os custos tiveram alta marginal de 0,02% na segunda quadrissemana de outubro, repetindo a variação da prévia anterior.
Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na segunda quadrissemana de outubro:
- Habitação: 0,93%
- Alimentação: 0,18%
- Transportes: 0,90%
- Despesas Pessoais: 0,34%
- Saúde: 0,70%
- Vestuário: 0,00%
- Educação: 0,02%
- Índice Geral: 0,56%