IPC-Fipe sobe 0,56% na 2ª quadrissemana de outubro, após alta de 0,63% na 1ª prévia

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,56% na segunda quadrissemana de outubro, desacelerando em relação ao acréscimo de 0,63% na primeira quadrissemana deste mês, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta sexta-feira, 17.

Na segunda leitura de outubro, três dos sete componentes do IPC-Fipe avançaram em ritmo mais lento e um se estabilizou: Habitação (de 1,21% na primeira quadrissemana a 0,93% na segunda quadrissemana), Transportes (de 0,98% a 0,90%), Despesas Pessoais (de 0,48% a 0,34%) e Vestuário (de 0,01% a 0,00%).