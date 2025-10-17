IGP-10 de outubro desacelera a 0,08% ante alta de 0,21% em setembro, afirma FGV

O resultado ficou abaixo da mediana das estimativas de analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, de 0,20%, com intervalo entre uma queda de 0,08% a uma alta de 0,39%.

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-10) subiu 0,08% em outubro, após alta de 0,21% em setembro, divulgou nesta sexta-feira, 17, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O indicador acumula queda de 0,98% no ano e alta de 1,60% em 12 meses.

Entre os componentes do IGP-10, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-10) caiu 0,04% em outubro, ante aumento de 0,27% em setembro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10) subiu 0,48% em outubro, depois de um recuo de 0,13% em setembro. Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-10) avançou 0,21% em outubro, ante alta de 0,42% em setembro.

O período de coleta de preços para o índice de outubro foi de 11 de setembro a 10 de outubro.

*Conteúdo elaborado com auxílio de inteligência artificial, revisado editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.