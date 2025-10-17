Gestor Bill Gross diz que ouro virou ativo 'meme' e recomenda cautela

O gestor e especialista no mercado de bônus Bill Gross afirmou que o ouro "se tornou um ativo de momento ou meme" e recomendou cautela aos investidores. "Se quiser possuir, espere um pouco", escreveu em publicação em seu perfil no X, nesta sexta-feira, 17.

O comentário veio em meio à correção do metal precioso iniciada há pouco: após renovar máxima histórica mais cedo, o ouro apagou ganhos e caía pouco mais de 1%, por volta das 12h20 (de Brasília), acompanhando a melhora no sentimento de risco em Wall Street.