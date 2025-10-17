Gasolina volta a ficar 10% mais cara no Brasil com petróleo perto de US$ 60, diz Abicom

Segundo o presidente da Abicom, Sérgio Araújo, a estatal está praticando subsídio cruzado, compensando a perda com o diesel com os ganhos da gasolina. E se reduzir o preço da gasolina, poderá ter que aumentar o diesel.

A gasolina no Brasil voltou a ficar 10% mais cara do que no mercado internacional, acompanhando os preços deprimidos do petróleo, enquanto o diesel permanece mais barato no Brasil do que no exterior, informa a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom). Para atingir a paridade de importação (PPI), a gasolina poderia ter uma queda de R$ 0,28 por litro e o diesel uma alta de R$ 0,11 nas refinarias da Petrobras.

O último reajuste concedido pela estatal para a gasolina foi em junho, uma queda de R$ 0,17 por litro, e do diesel ocorreu em maio, reduzido em R$ 0,16 por litro.

Também o Centro Brasileiro de Infraestrutura (Cbie) estima em 10% a diferença dos preços da gasolina no mercado interno e externo, enquanto o diesel estaria com um preço 1,43% menor.

Para o analista de Inteligência de Mercado da StoneX, Bruno Cordeiro, nesta sexta-feira, 17, está havendo uma extensão das quedas registradas na quinta, com o petróleo refletindo um possível arrefecimento do conflito Rússia/Ucrânia.

"O principal fator baixista, que move os preços do petróleo hoje, está na confirmação de que o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Rússia devem ter um novo encontro ao longo das próximas semanas para discutir a possibilidade de um novo acordo de paz entre Rússia e Ucrânia", informou Cordeiro.