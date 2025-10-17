FGV: IPC-S desacelera em todas as sete capitais pesquisadas na 2ª quadrissemana de outubro

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em todas as sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de outubro, informou nesta sexta-feira (17) a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice como um todo moderou o ritmo de alta, de 0,63% para 0,45%, na passagem da primeira para a segunda quadrissemana de outubro.

A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Belo Horizonte (0,62% para 0,38%). Em seguida, aparecem São Paulo (0,60% para 0,39%), Salvador (0,57% para 0,39%), Recife (1,29% para 1,12%), Rio de Janeiro (0,49% para 0,32%), Porto Alegre (0,63% para 0,47%) e Brasília (0,52% para 0,41%).