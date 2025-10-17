EUA, Irã, Santa Lúcia e Uruguai abrem mercados a produtos do Brasil

O Brasil poderá exportar produtos agropecuários para novos mercados, informaram o Ministério da Agricultura e Relações Exteriores, em nota conjunta. As aberturas envolvem alimentos para cães, sementes, carnes e mudas para Estados Unidos, Irã, Santa Lúcia e Uruguai. "O governo brasileiro concluiu negociações sanitárias e fitossanitárias com quatro países, que resultaram em nove novas aberturas de mercado para o agronegócio brasileiro", destacaram as pastas.

Os Estados Unidos autorizaram a entrada de alimentos para cães com origem vegetal do Brasil. O Irã deu aval para importação de sementes de abobrinha e sementes de melancia brasileiros.