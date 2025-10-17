Energia e passagem aérea pressionam inflação ao consumidor no IGP-10 de outubro, diz FGV
As altas nos custos da energia elétrica residencial (5,67%) e das passagens aéreas (10,93%) puxaram a aceleração da inflação ao consumidor medida pelo Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) em outubro, informou há pouco a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10) passou de uma queda de 0,13% em setembro para uma alta de 0,48% em outubro.
No ranking de principais pressões em outubro figuraram ainda condomínio residencial (1,96%), cinema (12,86%) e seguro facultativo para veículo (2,82%). Na direção oposta, houve alívio de desodorante (-6,87%), tomate (-6,83%), batata-inglesa (-8,44%), perfume (-1,48%) e cebola (-11,85%).
Em relação ao mês anterior, sete das oito classes de despesa registraram taxas de variação mais elevadas: Habitação (de 0,07% em setembro para 1,41% em outubro), Educação, Leitura e Recreação (de -0,70% para 1,27%), Transportes (de -0,03% para 0,33%), Alimentação (de -0,37% para -0,12%), Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,02% para 0,06%), Despesas Diversas (de -0,14% para -0,12%) e Comunicação (de 0,05% para 0,06%).
A taxa foi mais branda apenas no grupo Vestuário (de 0,21% para 0,19%).