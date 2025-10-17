Embraer e Mahindra assinam acordo para desenvolver negócios com o C-390 Millenium na Índia

Segundo a Embraer, o acordo se baseia no Memorando de Entendimento assinado em fevereiro de 2024 na Embaixada do Brasil no país, aprofundando o escopo da cooperação para incluir a comercialização conjunta, a industrialização e o desenvolvimento da Índia como um hub para o C-390 Millennium. Desde a assinatura, a aeronave C-390 Millennium ampliou ainda mais sua base de operadores globalmente.

A Embraer Defesa & Segurança e o Grupo Mahindra assinaram um Acordo de Cooperação Estratégica dentro do programa de Aeronaves de Transporte Médio (MTA), da Força Aérea Indiana (IAF) com a aeronave C-390 Millennium. A parceria foi firmada simultaneamente à inauguração do novo escritório da companhia brasileira, no Aerocity, em Nova Delhi.

"A Embraer e o Grupo Mahindra trabalharão em colaboração com as partes interessadas e se envolverão com o ecossistema militar e aeroespacial da Índia para identificar oportunidades de fabricação local, instalações de montagem, cadeia de suprimentos e atividades de manutenção, reparo e revisão (MRO)", informou a companhia brasileira. "A objetivo de longo prazo é posicionar a Índia como um centro de fabricação e suporte para a aeronave C-390 Millennium, atendendo às necessidades do país e da região."

O presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança, Bosco da Costa Junior, disse que o acordo é um marco significativo em no relacionamento com o Grupo Mahindra. "A indústria aeroespacial da Índia é dinâmica, de alto nível e buscamos entregar uma solução conjunta de transporte militar mais avançada e confiável para a Força Aérea Indiana", disse. "Esta parceria é mais do que um acordo aeroespacial. Ela reflete nosso compromisso com o 'Atmanirbhar Bharat' e a crescente amizade entre o Brasil e a Índia."

Já o membro do Conselho Executivo do Grupo Mahindra, Vinod Sahay, afirmou que, ao aprofundar a colaboração com a Embraer, a companhia vai garantir que o C-390 Millenium apresentado para a campanha MTA da IAF, não apenas contribua para a segurança e as aspirações da Índia, mas também apoie a filosofia 'Make in India' e aumente ainda mais a autossuficiência do país.

O C-390 Millennium é a aeronave de transporte militar pode transportar mais carga útil (26 toneladas) em comparação com outras aeronaves de transporte militar de médio porte, além de voar mais rápido (470 nós) e por distâncias maiores.