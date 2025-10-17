Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Comitê consultivo do FMI vê crescimento global resiliente, mas alerta para riscos negativos

Autor Agência Estado
O presidente do Comitê Monetário e Financeiro Internacional (IMFC), órgão consultivo do Fundo Monetário Internacional (FMI), Mohammed Aljadaan, ponderou, em declaração publicada nesta sexta-feira, 17, que a economia global está passando por uma transformação profunda e enfrentando uma incerteza elevada, e que o crescimento tem sido resiliente, mas as tensões têm surgido.

"Adotaremos políticas sólidas que promovam a confiança, construam resiliência e protejam a estabilidade macroeconômica e financeira", mencionou no texto. "Guerras e conflitos em andamento continuam a impor um pesado custo humanitário, com grandes custos econômicos e significativos efeitos negativos", acrescentou.

A partir do cenário, ele menciona que os membros do IMFC concordaram que mudanças políticas no comércio - que reconfiguram quadros políticos - aumentam a incerteza, mas também trazem oportunidade.

O comitê espera que a desinflação continue, com variações notáveis entre os países, enquanto os riscos para as perspectivas estão inclinados para o lado negativo.

Nesse sentido, o comunicado cita o "contexto desafiador" de baixo crescimento, alta dívida, eventos climáticos extremos e desastres naturais mais frequentes, tensões comerciais e desequilíbrios globais excessivos.

Os integrantes do IMFC propõem que instituições econômicas fortes, notadamente bancos centrais independentes, permanecem essenciais para a credibilidade e confiança nas políticas.

"Calibraremos adequadamente nossa política fiscal. Os bancos centrais permanecem fortemente comprometidos em manter a estabilidade de preços, em linha com seus respectivos mandatos, e continuarão a ajustar suas políticas de maneira dependente de dados e bem comunicada", diz a declaração.

